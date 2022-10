Stiri pe aceeasi tema

Cele patru scurgeri de gaze naturale din gazoductele Nord- Stream 1 si 2, in Marea Baltica, au fost cauzate de explozii submarine care corespund "(catorva) sute de kilograme" de trinitrotoluen (TNT), anunta vineri Suedia si Danemarca, intr-un raport predat ONU, relateaza AFP.

Kremlinul a anuntat vineri ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Administratia Joseph Biden a catalogat, miercuri dupa-amiaza, drept "ridicole" sugestiile Moscovei privind implicarea Statelor Unite in atacurile asupra gazoductelor Nord Stream 1 si 2, care fac legatura intre Rusia si Germania prin Marea Baltica.

Ministrul apararii din Danemarca, Morten Bødskov, a declarat miercuri ca scurgerile de gaze la conductele Nord Stream din Marea Baltica au fost provocate de explozii extrem de puternice, care au fost planuite cu minutiozitate.

Poliția suedeza a anunțat ca a lansat o ancheta preliminara privind un posibil sabotaj legat de scurgerea de gaze din gazoductul Nord Stream 1 in Marea Baltica.

Un inalt oficial chinez din domeniul sanatații i-a sfatuit pe oameni sa evite contactul fizic cu strainii pentru a preveni o posibila infecție cu variola a maimuței, dupa ce vineri a fost raportat primul caz cunoscut de virus in China continentala, relateaza Reuters preluat de news.ro

Rusia este in situația de a cumpara de la furnizori necunoscuți, la prețuri incerte și sa obțina echipamente de o calitate necunoscuta, spune coordonatorul pentru sancțiuni al Departamentului de Stat al SUA, James O'Brien, care considera ca sancțiunile impuse Kremlinului funcționeaza, anunța mediafax.

In aceasta dimineața au fost raportate mai multe explozii in Sevastopol, portul din Crimeea unde se afla flota armatei Rusiei la Marea Neagra.