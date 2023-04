Stiri pe aceeasi tema

- O noua greva generala are loc in Franța, astazi. Ministerul de Externe ii informeaza pe cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța ca sunt așteptate perturbari ale circulației feroviare naționale, locale și internaționale.

- Diplomația rusa a exclus marti patru tari occidentale dintr-un eventual efort de mediere pentru incetarea razboiului din Ucraina, și anume Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania.Ministerul rus de Externe se opune participarii celor patru țari sus-menționate la eforturile de mediere pe…

- Dupa trei ani de reguli stricte, toate categorii de vize pentru cetațenii straini vor fi din nou disponibile pentru cetațenii straini, intr-o noua masura luata de Beijing dupa ce a declarat victoria asupra virusului in urma cu o luna, relateaza Reuters . Specialiștii din industria turistica nu se așteapta…

- Franta si-a indemnat, luni, cetatenii sa paraseasca fara intarziere Belarusul din cauza ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Paris. „Cetatenii francezi aflati in Belarus sunt sfatuiti sa paraseasca tara pe cale rutiera, fara intarziere, prin punctele de…

- Primii turiști chinezi au ajuns ieri in Thailanda, Indonezia, Cambodgia, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Egipt și alte țari, fiind primiți cu brațele deschise, a declarat marți la Beijing, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. Incepand cu data de 6 februarie, China a reluat…

- Administratia Emmanuel Macron a respins, joi dupa-amiaza, acuzatiile Moscovei privind implicarea directa a tarilor occidentale in razboiul din Ucraina, Ministerul de Externe de la Paris subliniind ca Franta nu este in razboi cu Rusia, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…