China dă vina pe americani pentru răspândirea coronavirusului. De unde ar fi început totul Jocurilor Militare Mondiale, care s-au desfașurat in perioada 18-27 octombrie 2019, la Wuhan, iar la finalul lunii decembrie aici avea sa izbucneasca pandemia care a bagat spaima in toata populatia planetei. Primul care a lansat aceasta teorie a propagarii virusului a fost purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Chinei. Acesta a publicat un videoclip al lui Robert Redfield, directorul controlului și prevenirii sanatații din SUA, care a declarat la 11 martie 2020, la Congresul SUA, ca unele decese de gripa din SUA, inregistrate inainte de inceperea crizei, au fost identificate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

