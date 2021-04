China creează primul semnal de trafic din lume pentru cămile Oficialii din nordul Chinei au inaugurat ceea ce ei spun ca este primul semafor de trafic din lume pentru camile. Semaforul a fost pus in funcțiune duminica, 11 aprilie, intr-o zona populara printre turiștii din apropierea orașului Dunhuang, provincia Gansu, a informat luni presa de stat chineza, scrie CNN. Potrivit informațiilor, excursiile cu camila sint o atracție importanta pentru vizitator Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Incercarea Uniunii Europene de a separa politica de afaceri in relația cu China ii explodeaza in fața acum. La doar trei luni dupa ce China și UE au incheiat un acord comercial pentru a facilita afacerile reciproce pe piețele celuilalt, oficialii din Beijing s-au dezlanțuit asupra UE și a altor țari…

- Presedintele rus Vladimir Putin a stiut si probabil a coordonat un efort al Rusiei de manipulare a campaniei prezidentiale americane din 2020, în favoarea fostului presedinte Donald Trump, cu acuzatii ”înselatoare sau lipsite de fundament” împotriva contracandidatului acestuia,…

- China vrea sa se asigure ca doar "patriotii" vor putea fi alesi in Hong Kong, a declarat luni un inalt responsabil al guvernului central, intr-un moment in care Beijingul incearca sa neutralizeze opozitia in acest teritoriu semiautonom, relateaza AFP. Aceste afirmatii facute de Xia Baolong, directorul…

- Cam de acum într-un an atleții lumii sunt așteptați sa se strânga pentru a 24-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna, într-o țara pe care guvernul SUA o considera în mod oficial drept implicata în comiterea unui genocid. Acea țara, China, e acuzata de purtarea unei campanii…

- Seful echipei internationale de experti condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care investigheaza originile Covid-19 a anuntat marti ca ancheta sa a scos la iveala noi informatii, dar nu a schimbat radical imaginea pandemiei, informeaza agerpres . Peter Ben Embarek, specialist virusolog din…

- Unul dintre cei mai înalți oficiali ai OMS și-a aratat luni exasperarea fața de cei care critica constant misiunea de experți a agenției trimisa în China pentru a încerca sa descopere originea pandemiei Covid-19, potrivit AFP."Este o atitudine responsabila sa spui ca nu…

- China a introdus testele anale pentru Covid-19. Medicii spun ca procedura este mai eficienta in detectarea virusului Medic: Virusul persista mai mult in anus decat in tractul respirator. Reactii mixte cu privire la masura introdusa de autoritati: „Sunt norocos ca m-am intors in China” China a introdus…

- Metoda poate crește rata de detectare in randul persoanelor infectate, a declarat un medic din Beijing la televiziunea de stat, declarație preluata de The Guardian . China a inceput sa foloseasca teste anale pentru a testa persoanele pe care le considera expuse riscului ridicat de a contracta Covid-19.…