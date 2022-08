Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a anuntat luni, in pofida apelurilor din partea Occidentului, ca isi va continua exercitiile militare in apropiere de Taiwan, in semn de protest fata de vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in insula revendicata de Beijing, relateaza AFP si Reuters.…

- Exercițiile in jurul Taiwanului vor continua luni, a anunțat armata chineza, potrivit Reuters. Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a anunțat pe rețeaua de socializare Weibo ca va exersa efectuarea de atacuri antisubmarin și raiduri pe mare. Armata chineza a efectuat…

- Nave de razboi chineze si taiwaneze s-au jucat duminica de-a „soarecele si pisica” in largul marii duminica, cu cateva ore inainte de incheierea prevazuta a celor patru zile de exercitii militare chineze fara precedent, lansate ca raspuns la vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor din…

- Pana acum tensiunile in crestere dintre China si Taiwan – urmarea vizitei scurte dar controversate la Taipei a politicienei democrate Nancy Pelosi – se deruleaza exact in maniera prevazuta, scria BBC joi, dupa primele exercitii militare efectuate de armata chineza in jurul Taiwanului.

- China a continuat astazi exercitiile militare si a incalcat din nou linia mediana din stramtoarea Taiwan. Regimul de la Taipei a reactionat activand inclusiv sisteme terestre de rachete pentru monitorizarea situatiei.

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi, a cerut joi „oprirea imediata” a manevrelor militare chineze in jurul Taiwanului, lansate ca riposta de China la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, relateaza France Presse.

- China incepe astazi exercitii cu munitie de razboi in apropierea Taiwanului, ca raspuns la vizita facuta la Taipei de presedintele Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi. Exercitiile sunt programate in sase locatii din jurul teritoriului controlat de Taiwan, care a acuzat China…

- China va desfașura „exerciții militare importante” și „activitați de antrenament” in 5 zone maritime și spații aeriene din jurul Taiwanului. Exercițiile, care vor incepe joi, au fost anunțate de Beijing la scurt timp dupa ce șefa Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a ajuns la Taipei, vizita…