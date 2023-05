China cere ambasadelor să nu mai afișeze steagul ucrainean la Beijing Autoritațile chineze au cerut ambasadelor straine și organizațiilor internaționale cu sediul la Beijing sa nu foloseasca pe pereții exteriori ai cladirilor elemente de „propaganda politica”, referindu-se la semne care arata sprijinul pentru Ucraina, scrie agenția de știri Kyodo citand „numeroase surse diplomatice din capitala”. Decizia vine in contextul in care ambasade din Beijing au pus pancarte cu steagul ucrainean și mesaje in chineza și engleza, cum ar fi #StandWithUkraine (Suntem alaturi de Ucraina, n.red.), pentru a-și arata solidaritatea fața de Ucraina care lupta impotriva invaziei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China le-a cerut ambasadelor straine si organizatiilor internationale cu sediul la Beijing sa nu foloseasca fatadele cladirilor lor pentru „propaganda politica”, cu referire, din cate se pare, la indiciile de sprijin pentru Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice din capitala chineza.

- China le-a cerut ambasadelor straine si organizatiilor internationale cu sediul la Beijing sa nu foloseasca fatadele cladirilor lor pentru 'propaganda politica', cu referire, din cate se pare, la semnele care arata sprijin pentru Ucraina, au indicat mai multe surse diplomatice din

- China le atrage atenția ambasadelor straine de pe teritoriul sau ca sunt obligate sa respecte regulile chineze și le cere sa inlature semnele de sprijin pentru Ucraina de pe fațade, potrivit Kyodo.

- Incidente precum explozia produsa in orașul rus Belgorod, dupa ce un avion rus a pierdut „accidental” muniție, pot avea loc și in alte zone, potrivit colonelului Iuri Ignat, purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, pentru ca, spune el, rușii incearca sa creasca rapid producția in detrimentul…

- China menține legaturi cu toți participanții la conflictul ucrainean. Acest lucru a fost declarat vineri la un briefing de catre purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. „In ceea ce privește conflictul ucrainean, China menține un dialog cu toate parțile implicate, inclusiv cu…

- Avionul lui Xi Jinping a decolat de la Aeroportul Vnukovo, dupa ce a fost salutat de o garda de onoare, care a cantat imnurile nationale rus si chinez, potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti. Oficiali guvernamentali rusi de rang inalt au asistat la decolare. Kremlinul subliniaza ca nu este surprins…

- Yellen, vorbind telefonic cu reporterii in timpul unei calatorii surpriza la Kiev, a spus ca Statele Unite vor studia apelurile Ucrainei de a impune sanctiuni sectorului energetic nuclear al Rusiei, dar trebuie sa fie ”constienti” de potentialele consecinte ale unei astfel de actiuni asupra aliatilor…

- SUA avertizeaza ca in prezent China ar oferi deja „asistența militara nonletala” Rusiei in razboiul din Ucraina, iar administrația de la Washington e ingrijorata de faptul ca guvernul de la Beijing ar putea lua in considerare sa ajute Moscova inclusiv cu sisteme de armament, conform unor surse diplomatice…