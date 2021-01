Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a adoptat vineri o lege care, în premiera, acorda explicit permisiunea garzii de coasta sa traga asupra unor vase straine, o decizie ce ar putea face ca apele disputate din apropierea Chinei sa fie si mai agitate, relateaza Reuters și Agerpres. China are dispute privind suveranitatea…

- Coreea de Sud a anunțat marți ca a mobilizat avioane de lupta drept raspuns la o încalcare a zonei sale de identificare și aparare aeriana de catre 19 avioane militare ale Rusiei și Chinei, transmite Reuters.Patru avioane de razboi chineze au patruns în Zona de Identificare și Aparare…

- Japonia a anuntat vineri ca va dezvolta noi rachete care vor putea lovi nave de razboi la distante mai mari in jurul arhipelagului sau sud-vestic Okinawa, inclusiv in apropierea insulitelor disputate cu China in Marea Chinei de Est, transmite Reuters. 'Mediul de securitate din jurul insulelor noastre…

- Statele Unite acuza China de ”încalcari flagrante” ale obligației de a pune în aplicare sancțiunile internaționale contra Coreei de Nord și ofera recompense de pâna la 5 milioane de dolari pentru informații privind încalcarea sancțiunilor, transmite Reuters. Alex…

- Statele Unite au anuntat vineri trimiterea de nave de patrulare ale garzii de coasta in Pacific pentru a contracara activitatile "destabilizatoare" ale Beijingului in zonele de pescuit disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Consilierul pentru securitate nationala…

