China aproba importul de carne de pasare din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- China a aprobat reluarea importurilor de carne de pasare si produse din carne de pasare provenite din SUA, a anuntat luni Ministerul Agriculturii de la Beijing, transmite Reuters potrivit Agerpres. Conform anuntului autoritatilor de la Beijing, vor fi permise importurile de pasari vii, a precizat…

- Grupul rus Gazprom mizeaza pe faptul ca, mai degraba decat Europa, China va beneficia de cea mai mare parte a exporturilor de gaze lichefiate ale SUA, dupa acordul comercial convenit de Washington si Beijing, a declarat marti un oficial de la Gazprom, transmite Reuters. Cu ocazia unei reuniuni…

- Renault va extinde pana pe 13 februarie perioada in care va fi inchisa fabrica sa din Wuhan, China, in linie cu indicatiile autoritatilor de la Beijing privind epidemia cu coronavirus si a extinderii vacantei de Anul Nou chinezesc, a declarat luni un purtator de cuvant al producatorului auto francez,…

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters.…

- Economia americana ar inregistra un ritm de crestere de aproape 4% daca nu ar fi fost efectul persistent al majorarii dobanzilor de catre Rezerva Federala a SUA (Fed) in 2018, a afirmat miercuri pentru CNBC presedintele Donald Trump, in marja Forumului Economic de la Davos, transmite Reuters.…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat, marti, la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a…

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Statele Unite "fac eforturile finale" pentru a ajunge la un acord comercial cu China, dar ca Washington-ul este alaturi de protestatarii din Hong Kong. La un eveniment in Biroul Oval, pentru semnarea unui ordin executiv referitor la violenta…