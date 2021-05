Stiri pe aceeasi tema

- China a suspendat dialogul economic strategic cu Australia pe termen nedefinit, Beijingul acuzand Canberra de 'mentalitate de Razboi Rece', transmite joi dpa. Decizia intervine la scurt timp dupa ce guvernul australian a anulat doua acorduri cu China in cadrul Initiativei 'Belt and Road'…

- Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 20.04.2021, intre orele 09:00 – 13:00, in municipiul Campia Turzii. Sunt afectate imobilele situate pe strada Florilor. Intreruperea

- Se anunța intreruperea furnizarii energiei electrice pentru lucrari programate in Pitești: 20.04 – 21.04.2021 Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si pentru…

- Comisia de Discilina a FRF a acordat un termen de cinci zile clubului Astra Giurgiu pentru a achita drepturile financiare ce li de cuvin antrenorului Bogdan Andone si staff-ului sau, altfel risca depunctarea, informeaza FRF. "Respinge exceptia prematuritatii introducerii cererii de punere…

- SC APA CTTA Alba anunța ca de astazi, 29 martie 2021, va intrerupe furnizarea apei potabile, zilnic, timp de 3 ore, in Municipiul Sebeș. Potrivit reprezentanților companiei, se vor efectua lucrari de reabilitare a rețelei de apa potabila pe strada Augustin Bena, din Municipiu. SC APA CTTA SA ALBA –…

- Guvernul de la Beijing a anuntat vineri sanctiuni impotriva a noua personalitati britanice, dintre care parlamentari de rang inalt, precum si patru entitati acuzate de "raspandire de minciuni" cu privire la drepturile omului in Xinjiang, regiune autonoma in nord-vestul Chinei, relateaza France Presse.…

- Olanda a intrerupt utilizarea vaccinului contra coronavirusului produs de Oxford-AstraZeneca din cauza preocuparilor cu privire la posibilele sale efecte secundare, informeaza digi24.ro cu referire la BBC. Guvernul olandez a declarat ca masura, care va fi valabila cel puțin pina in 29 martie, este una…

- Europarlamentarul UDMR Vincze Lorand anunța ca miercuri a fost luata in discuție, in Comisia pentru petiții a Parlamentului European, o petiție prezentata in comun de președinții consiliilor județene Harghita, Mureș, Covasna și Brașov privind gestionarea ursului brun in Romania. Eurodeputatul, care…