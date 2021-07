China acuză SUA de crearea unui "inamic imaginar" Un diplomat chinez de rang înalt a adoptat luni un ton conflictual, într-o rara întâlnire la nivel înalt cu Statele Unite, pe care le-a acuzat de crearea unui &"inamic imaginar&" pentru a distrage atentia de la problemele interne si pentru a reprima China, transmite Reuters, potrivit News.ro



În contextul înrautatirii relatiilor dintre cele mai mari doua economii ale lumii, secretarul de stat adjunct Wendy Sherman, al doilea diplomat important al SUA, a sosit duminica pentru întâlniri fata în fata în orasul Tianjin din nordul…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

