- Premierul Canadian Justin Trudeau și-a declarat dezacordul total cu privire la faptul ca ar putea interveni in procedura de extradare in SUA a directoarei financiare a gigantului chinez de telecomunicatii Huawei pentru a obtine eliberarea a doi cetateni canadieni incarcerati in China. Premierul este…

- China a inculpat in mod oficial de spionaj doi canadieni detinuti in aceasta tara din 2018, in numele securitatii nationale, intr-un dosar care afecteaza relatiile diplomatice intre Beijing si Ottawa, relateaza AFP.Michael Kovrig,un fost diplomat aflat anterior in post la Beijing, si consultantul…

- Un australian a fost condamnat la moarte în China, au anunțat autoritațile, o decizie care poate escalada și mai mult tensiunile dintre cele doua țari, transmite Reuters. Departamentul australian pentru afaceri externe a anunțat ca îi ofera asistența consulara barbatului, fara a-i…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca „incompetența” Chinei în gestionarea coronavirusului a provocat „decese în masa la scara mondiala”, potrivit AFP. "O lunatica din China tocmai a lansat o declarație în care acuza pe toata lumea,…

- Prim ministrul australian, Scott Morrison, ceruse in prealabil o ancheta internationala care sa investigheze cauzele aparitiei pandemiei coronavirus si felul in care aceasta s-a raspandit in intreaga lume. Totul pe fondul acuzatiilor venite din tot mai multe state, in special cele din Uniunea…

- Responsabilii Campionatului Mondial de Formula 1 si cei ai circuitului de la Silverstone au ajuns la un acord de principiu pentru desfasurarea a doua Mari Premii pe pista britanica in acest an. Anunțul a fost facut de catre televiziunea engleza BBC. Dupa negocieri intre proprietarii circuitului British…

- Masurile de carantina pentru combaterea coronavirusului in capitala Chinei s-ar putea relaxa chiar de joi, afirma doua surse ale agentiei Reuters. Municipalitatea din Beijing, care se pregateste pentru un eveniment politic important, nu a raspuns solicitarilor agentiei de a comenta informatia.…