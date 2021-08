Stiri pe aceeasi tema

- China a jucat un rol constructiv în promovarea pacii si a reconcilierii în Afganistan si este binevenita sa contribuie la reconstructia tarii, a declarat pentru mass-media de stat chineze purtatorul de cuvânt al talibanilor Suhail Shaheen, informeaza vineri Reuters și Agerpres. Insurgentii…

- Masurile luate în ultimul an de China împotriva afacerilor private au luat o noua turnura invaziva, guvernul de la Beijing dorind acum sa le dicteze persoanelor care fac live streaming despre cumparaturi cum sa vorbeasca și sa se îmbrace, relateaza CNN.Ministerul chinez al…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a decis joi sa le ofere azil temporar cetatenilor din Hong Kong prezenti in Statele Unite ca urmare a ''eroziunii drepturilor si libertatilor lor'' cauzata de China, decizie ce amplifica tensiunea dintre Washington si Beijing, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Sprijinul…

- Relatiile dintre Statele Unite si China se afla "intr-un impas" si Washingtonul trebuie sa inceteze "demonizarea" Beijingului, a afirmat luni un lider chinez, in cursul primei vizite in China a unui inalt oficial din administratia Biden, noteaza AFP. "Fundamental, pentru ca americanii vad China ca pe…

- Autoritațile din China vor sa închida ”portițele” legale care au permis companiilor sale din tehnologie sa se listeze la bursele din SUA. China a fost dura cu companiile sale de tehnologie în ultimele luni și un scandal monstru a izbucnit recent dupa ce compania Didi a intrat…

- Statele Unite considera consolidarea rapida a fortelor nucleare ale Chinei ingrijoratoare si indeamna Beijingul sa se angajeze impreuna cu Washingtonul ”asupra unor masuri practice in vederea unei reduceri a riscului unei curse a inarmarii destabilizatoare”, relateaza Reuters. Chinei ii este…

- China a denunțat, luni, declarația comuna a liderilor G7, prin care au fost criticate acțiunile țarii in Xinjiang, Hong Kong sau in ce privește relația cu Taiwan, relateaza Reuters. China a calificat opinia comuna a liderilor G7 drept o „interferența in afacerile interne ale țarii” și a cerut acestora…

- • Declaratie comuna a liderilor NATO: China prezinta „provocari sistemice” la adresa ordinii internationale Ieri, China a denuntat o declaratie a liderilor Grupului celor Sapte in care Beijingul a fost criticat cu privire la o serie de probleme, precizand ca este un amestec grav in afacerile interne…