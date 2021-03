China: A început procesul cetăţeanului canadian Michael Kovrig Procesul cetateanului canadian Michael Kovrig, închis de mai bine de doi ani în China sub acuzatii de spionaj, a început luni dimineata la Beijing, a anuntat un înalt oficial al ambasadei canadiene, transmit AFP și Agerpres.



Procesul are loc la trei zile dupa cel al compatriotului sau, Michael Spavor, care a avut loc la Dandong (nord-estul Chinei) si care s-a încheiat în aproximativ doua ore fara ca verdictul sa fie facut public. Cei doi canadieni au fost arestati în decembrie 2018, la scurt timp dupa arestarea în Canada, la solicitarea SUA,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

