Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul german Olaf Scholz a cerut joi Chinei sa nu trimita arme pentru a ajuta razboiul Rusiei in Ucraina și a cerut in schimb Beijingului sa exercite presiuni asupra Moscovei pentru a-și retrage forțele, informeaza Mediafax.

China detaliaza planul sau de pace pentru Ucraina și propune o zona demilitarita imensa in Ucraina cu granița pe Nipru. Kievul ar putea deveni un al doilea Berlin. Un specialist englez care citeaza surse din media de stat chineza prezinta harta pacii in viziunea Beijingului dupa vizita șefului diplomației…

Janet Yellen, secretarul american al Trezoreriei, a reiterat, joi, avertismentele Administratiei Joseph Biden adresate Chinei, cerand Beijingului sa nu furnizeze asistenta militara Rusiei si sa nu faciliteze evitarea sanctiunilor internationale.

Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca SUA sunt ingrijorate de sprijinul acordat de China armatei ruse, mai exact ca Beijingul ia in considerare furnizarea de arme letale Moscovei, scrie Sky News, conform Mediafax.

Serviciul Estonian de Informații Externe (EFIS) a spus ca o victorie a Rusiei in Ucraina ar crește probabilitatea unui conflict armat intre Moscova și alianța NATO.

Directorul CIA, William Burns, a declarat joi ca, potrivit evaluarilor agentiei de informatii pe care o conduce, presedintele chinez Xi Jinping a devenit un pic mai realist ca urmare a razboiului din Ucraina, dar ca ar fi o greseala sa subestimam angajamentul Beijingului si Moscovei fata de parteneriatul…

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca va continua sa "discute cu Rusia", in ciuda criticilor care se amplifica in jurul sau. De asemenea, presedintele Macron a facut apel la China sa ia atitudine impotriva "razboiului imperialist" al Rusiei in Ucraina, relateaza televiziunea…

Rusia nu va folosi arme biologice, a declarat vineri un diplomat rus de rang inalt in timpul unei conferinte de presa la Geneva, transmite AFP, conform Agerpres.