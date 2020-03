China a cenzurat continutul online despre noul coronavirus inainte sa recunoasca extinderea epidemiei

Stiri pe aceeasi tema

- ​Peste 1.700 de cadre medicale din China au fost infectate cu noul tip de coronavirus, iar șase medici și asistenți au murit, potrivit unui bilant anuntat vineri de guvern, care subliniaza riscurile care apar în spitalele coplesite de epidemie, potrivit AFP. Anuntul vine la o saptamâna de…

- Medicul chinez Li Wenliang, care s-a confruntat cu autoritatile pentru ca a lansat un avertisment precoce cu privire la epidemia provocata de noul coronavirus si care s-a infectat, se afla in stare critica vineri, a anuntat Spitalul Central din Wuhan dezmintind informatiile din presa privind moartea…

- Medicul chinez care a incercat sa avertizeze lumea despre pericolul reprezentat de noul virus in Wuhan a murit infectat cu coronavirus, potrivit CNN . Li Wenliang, de 34 de ani, era doctor in Wuhan. El a tras un semnal de alarma inca din 30 decembrie, pe un grup de socializare app WeChat. Doctorul a…

- Medicul si-a alertat colegii de facultate carora le-a trimis un mesaj prin intermediul aplicatiei de mesagerie WeChat, extrem de populara in China. Barbatul a marturisit ca a avut acces la rezultatul unui test si a aflat ca boala de care sufera cei sapte pacienti era cauzata de un coronavirus, o …

- Bolnava este sotia barbatului suspectat in primul caz de contaminare cu coronavirusul, precizeaza intr-un comunicat David Williams. Cuplul a fost recent la Wuhan si s-a intors recent la Toronto.Ea s-a plasat in autoizolare de cand cuplul a sosit in Canada, precizeaza el. Citeste…

- Un al doilea presupus caz de contaminare cu noul coronavirus din China a fost confirmat inOntario, anunta medicul-sef al provinciei, dr. David Williams, relateaza CBC News, potrivit news.ro.Bolnava este sotia barbatului suspectat in primul caz de contaminare cu coronavirusul, precizeaza intr-un…

- Primul caz de coronavirus a fost confirmat in Canada, la un barbat care a sosit recent in aceasta țara din China, inițial zburand de la Wuhan la Guangzhou, iar de aici a zburat la Toronto, relateaza site-ul cotidianului The Independent, scrie Mediafax.Centrul Sunnybrook de Științe Medicale…

China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.