China a anunţat testarea primului vaccin pentru coronavirus Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna decembrie in China. Aproximativ 75.000 de persoane au fost infectate in China continentala (cu exceptia Hong Kong si Macao), dintre care peste 2.200 au murit. In restul lumii, 11 decese si 1.100 de cazuri de infectie au fost inregistrate in aproximativ 25 de state. "Mai multe echipe de cercetatori ape (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

