Stiri pe aceeasi tema

- Banca Populara Chineza, care a emis amenda, a declarat ca sanctiunea a fost impusa ca raspuns la incalcari ale diferitelor legi si reglementari, inclusiv in ceea ce priveste guvernanta corporativa, protectia consumatorilor si cerintele impotriva spalarii banilor. Amenda este una dintre cele mai mari…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…

- Portavionul chinezesc Shandong a traversat sambata, 27 mai, stramtoarea Taiwan, insoțit de alte doua nave, a anunțat Ministerul Apararii din insula pe care Beijingul o revendica drept teritoriul sau, relateaza Reuters.Ministerul taiwanez a precizat ca portavionul s-a indreptat in direcția nord in jurul…

- Ceasul ultimului imparat al Chinei a fost vandut la o licitație din Hong Kong cu suma record de 6,2 milioane de dolari, informeaza Mediafax.Un ceas care a aparținut ultimului imparat al dinastiei Qing din China a fost vandut marți la o licitație din Hong Kong pentru suma record de 6,2 milioane de…

- O gluma a unui comediant chinez, care a facut referire la un slogan folosit pentru a descrie armata Chinei, a costat peste de 2 milioane de dolari. Compania de divertisment care il reprezinta pe artist a fost lovita de un val de amenzi uriașe, relateaza CNN.

- Un tribunal chinez a condamnat un cetațean american in varsta de 78 de ani la inchisoare pe viața pentru spionaj, scrie The Guardian.John Shing Wan Leung, rezident permanent in Hong Kong, a fost reținut in aprilie 2021 de catre serviciile de securitate chineze. Sentința sa a fost anunțata luni de tribunalul…

- Rezervele valutare ale tarii, cele mai mari din lume, au crescut cu 21 de miliarde de dolari, pana la 3.205 miliarde de dolari luna trecuta, in comparatie cu 3.192 miliarde de dolari indicate de un sondaj al analistilor Reuters si cu 3.184 miliarde de dolari in martie. Yuanul a scazut cu 0,63% fata…

- Arabia Saudita se pregateste sa ii ofere campionului mondial argentinian Lionel Messi un contract anual de 400 de milioane de dolari pentru a juca in aceasta vara in Saudi Pro League, informeaza Telegraph, citat de Bloomberg. Recent, șefii celor de la FC Barcelona anunțau ca sunt in discuții pentru…