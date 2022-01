Chimioterapia: Mai eficace noaptea decât ziua, în lupta contra metastazelor cerebrale Un nou studiu realizat in laborator la Universitatea din Virginia sugereaza ca tratamentele de chimioterapie programate mai curand noaptea decat ziua ar putea ar putea ținti mai precis tumorile, in special celulele tumorale ale creierului. ”Nu suntem primii care aratam ca crono-chimioterapia este benefica, dar suntem primii care aratam ca ea este benefica in tratamentul metastazelor cerebrale”, explica William Walker, principalul autor al acestui studiu, publicat in revista Frontiers in Oncology. Dr. Walker și echipa sa au administrat chimioterapie șoarecilor afectați de cancer al sanului cu metastaze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

