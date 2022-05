Chimenul negru - panaceu contra tuturor bolilor Chimenul negru sau negrilica are mai multe denumiri - seidana, coriandru Roman, kalindzhi, nigella. Chimenul negru are proprietați vindecatoare și ajuta la tratarea multor boli - fapt dovedit științific. De la mijlocul secolului trecut, oamenii de știința incearca in mod activ sa descopere fenomenul acestei plante magice. Ea trebuie pur și simplu folosita corect și in proporțiile potrivite. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

