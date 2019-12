Chilienii doresc înlocuirea Constituţiei moştenite din perioda dictaturii Chilienii care au participat la o consultare populara organizata pe diverse teme s-au pronuntat in majoritate pentru inlocuirea Constitutiei adoptate in timpul dictaturii militare (1973-1990), noteaza AFP.



Autoritatile au publicat duminica rezultatele provizorii ale acestei consultari voluntare si fara caracter obligatoriu desfasurate in cursul saptamanii in peste 200 de municipalitati din Chile, mai intai pe site-urile primariilor, apoi prin vot fizic duminica.



In total, s-au pronuntat circa 1,5 milioane de alegatori. Cu ocazia prezidentialelor din 2017, corpul electoral… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Starea in care au fost gasite resturile de avion face practic imposibil sa existe supravietuitori ai acestui accident aerian', a afirmat Arturo Merino, comandantul fortelor aeriene (FACH), intr-o conferinta de presa la baza de la Punta Arenas, situata de 3.000 km sud de capitala Santiago. Meroni a…

- Partidele politice din Chile au ajuns la un acord istoric in parlament pentru organizarea unui referendum in aprilie 2020 cu privire la o noua Constitutie, care o va inlocui pe cea din timpul dictaturii lui Augusto Pinochet, in speranta iesirii din criza sociala care afecteaza tara de aproape o luna,…

- Un referendum va fi organizat in aprilie 2020 in Chile in vederea revizuirii Constitutiei mostenite din perioada dictaturii lui Augusto Pinochet (1973-1990), a anuntat presedintele Senatului, Jaime Quintana, in conditiile in care aceasta tara este de peste o luna scena unei violente crize sociale,…

- Președintele din Chile, Sebastián Piñera, a anunțat miercuri ca țara sa nu va mai gazdui summit-ul APEC din noiembrie, dar nici o conferința programata pentru decembrie despre schimbarile climatice din cauza protestelor din ultima perioada, potrivit agenției DPA, scrie Mediafax.Protestele…

- Scriitorul rus Vladimir Bukovsky, "un erou de proportii aproape legendare al miscarii de disidenta sovietice", a murit la vârsta de 76 de ani, în urma unui infarct, duminica seara, într-un spital din Marea Britanie, potrivit New York Times, preluat de Mediafax.Vladimir…

- Cinci persoane au murit dupa ce protestatarii din Chile au incendiat o fabrica de textile, in contextul manifestațiilor din capitala Santiago de Chile dupa ce autoritațile au impus creșterea prețului la biletele pentru transportul in comun, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Autoritațile…

- Autoritatile chiliene investigheaza cazul misterioaselor mingi de foc care s-au prabusit in diferite parti ale tarii in urma cu o saptamana si despre care s-a crezut ca ar fi meteoriti, insa conform analizelor derulate de experti, ipoteza meteoritilor a fost infirmata, transmite vineri Live Science…

- Carnea de porc congelata va fi scoasa la licitatie in data de 19 septembrie de catre China Merchandise Reserve Management Center, o companie de stat care gestioneaza rezervele de carne de porc ale Chinei. Carnea de porc este importata din SUA, Marea Britanie, Danemarca, Germania, Franta si Chile.…