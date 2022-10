Stiri pe aceeasi tema

- Inițierea unui nou dosar penal impotriva procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo, precum și "cazul Stoianoglo" in general, se pot incheia foarte prost pentru R. Moldova. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul prim-ministru Ion Chicu, in cadrul emisiunii "Tema cu Liudmila Belcenkova", relateaza…

- Șefa fracțiunii Rassemblement Nationale din camera inferioara a parlamentului francez, Marine Le Pen, considera ca participarea Parisului la sancțiunile antirusești este o "greșeala geopolitica". Ea a spus acest lucru in timp ce vorbea duminica la o conferința de partid, potrivit BFM Tv. Fii…

- Fostul premier Ion Chicu susține ca o decizie adoptata anterior de Comisia Situații Excepționale a creat o situație dificila pentru cea mai mare intreprindere de producere a uleiului vegetal din țara. In consecința, SA „Floarea Soarelui" din Balți a ajuns in pragul inchiderii.

- Un caz incredibil de abuz in serviciu petrecut in Consiliul Județean Iași a fost dezvaluit de jurnaliștii de la Reporter IS. Directorul tehnic al CJ Iași, Iogen Ganju, și-a organizat de unul singur concurs pentru un post de șef de birou, a fost unicul candidat și, totuși, a luat un punctaj sub minimumul…

- Dan Șucu, 58 de ani, proprietar al companiei Mobexpert și acționar al clubului de fotbal Rapid, a cumparat creanța de 11,7 milioane de euro pe care trustul de presa Mediafax Group, aflat in insolvența de 7 ani, o avea la ING Bank. Principala publicație a grupului este Ziarul Financiar. Scopul tranzacției…

- Parchetul General a anuntat, marti, ca a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie modul in care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis organizarea unui al doilea tur al alegerilor pentru doi judecatori viitori membri ai CSM. Pe 19 iulie, Plenul CSM a adoptat doua hotarari contrare,…

- In cadrul proiectului ,,Biblioteca de vacanta “, editia a XV – a, Biblioteca Municipala ,,Elena Lahovary”, in perioada 25 iulie – 2 septembrie 2022, invita copiii pasionati de limba engleza sa participe la Clubul de lectura in limba engleza ,,THE ALLPHABET”. Scopul acestui club este de stimulare…

- Incendii de fabrici și atacuri asupra rețelei feroviare, obiecție de conștiința in masa: rezistența la razboiul lui Putin din Ucraina crește in Rusia. Un grup de activiști underground, urmariți in numar mare pe rețelele de socializare, ingreuneaza deja viața Kremlinului, scrie Die Welt, citat de onet.pl.…