- Chiajna si Bragadiru intra din aceasta noapte in carantina Alte doua localitati din judetul Ilfov - Chiajna si Bragadiru - intra din aceasta noapte în carantina, dupa ce masura a fost aplicata ieri comunelor Ciorogârla, Clinceni si Berceni. Propunerea a venit din partea Institutului…

- Treisprezece persoane, membri ai unui cunoscut clan interlop, au fost trimise in judecata intr-un dosar vizand infractiuni de santaj, talharie, lipsire de libertate, amenintare, distrugere si tulburarea linistii si ordinii publice, victimele fiind cantareti de manele.

- Sute de interlopi au fost audiați și cateva zeci au fost reținuți in urma perchezițiilor de ieri pe care ministrul de Interne le-a catalogat drept „cea mai mare acțiune pentru combaterea infracționalitații”. Marcel Vela are și un mesaj pentru interlopi: „ca sa nu mai spun ca suntem cu ochii pe ei, o…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul DCCO si al unitatilor subordonate fac miercuri dimineata 386 de perchezitii domiciliare vizand destructurarea unor grupari infractionale organizate vizate…

- Deputata Cosette Chichirau, copresedinte al USR PLUS Iasi, afirma ca Alianta va vota in plenul Consiliului Local "orice proiect bun pentru ieseni, indiferent de la cine vine", mentionand totodata ca nu are nevoie de aliante, potrivit Agerpres."Raspunsul meu, in cazul in care nu s-a inteles,…

- Pe numele real al lui Anaser Duduianu, Florin Duduianu, Judecatoria Sector 1 a emis mandat de arestare preventiva, nr. 86 din data 14.08.2020, pentru savarsirea infractiunilor de santaj, talharie si talharie calificata. Un alt membru al clanului Duduianu, Stefan Duduianu, a fost dat in urmarire internationala.…

- Sapte barbati suspectati de santaj au fost retinuti, joi seara, in urma perchezitiilor care au avut loc in Bucuresti, Ilfov si Teleorman la clanuri interlope. Politistii au gasit arme albe, obiecte contondente, bani si aur.

- "In urma activitatilor de astazi, politistii au ridicat urmatoarele bunuri in vederea continuarii cercetarilor: 24 arme albe (cutite, macete, sabii) si 10 obiecte contondente (bate, castet, box metalic), un pistol tip airsoft, precum si sumele de 152.000 de euro, 38.250 de USD si 8.020 de lire sterline.…