Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Marea Britanie au luat in calcul cele mai negre scenarii privind Pandemia Coivd-19. Unul dintre planurile autoritaților implica ancorarea unei nave pe Tamisa in care sa fie incarcate containere cu trupuri. Experții in intervenții de urgența insarcinați cu „gestionarea mortalitații”…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) insarcinata sa ancheteze asupra originii coronavirusului a sosit joi in China, la Wuhan, un timp leagan al pandemiei, potrivit imaginilor difuzate in direct la postul national de televiziune CGTN, scrie AFP. Citește și: Premiera ISTORICA…

- Echipa de experti de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) insarcinata sa demareze o ancheta cu privire la originea noului coronavirus in China saptamana trecuta urmeaza sa-si inceapa misiunea joi.

- Un an de la primul deces al unui pacient chinez infectat cu noul coronavirus s-a implinit luni, cand autoritatile de la Beijing au anuntat ca vor permite unei echipe a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) – formata din experti internationali – sa se deplaseze la Wuhan, epicentrul pandemiei. OMS solicitase…

- La 11 ianuarie 2021 se implineste un an de la declararea in mod oficial a primului deces provocat de noul coronavirus in China. Intre timp, si-au pierdut viata din cauza COVID-19 aproape 2 milioane de oameni de pe tot globul.

- Rusia le va permite medicilor si expertilor sanitari ungari sa studieze procesul de productie al vaccinului rusesc impotriva Covid-19 „Sputnik V”, a anuntat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit agenției MTI, citata de Agerpres. Vorbind la o conferinta de presa comuna dupa o intrevedere…

- Hackerii sponsorizați de state precum China, Rusia, Iran și Coreea de Nord sunt acuzați de catre experții in securitatea cibernetica ca incearca sa fure secretele vaccinului impotriva coronavirusului, lucru pe care experții in securitate il descriu ca „un razboi al proprietații intelectuale”, scrie…

- Pandemiile vor deveni tot mai frecvente, se vor raspandi mai rapid, vor produce mai multe pagube economice si vor ucide mai multe persoane decat maladia COVID-19, sustin experții internaționali care activeaza in cadrul Platformei Interguvernamentale de Stiinta si Politici referitoare la Biodiversitate…