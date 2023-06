Stiri pe aceeasi tema

- A new government has been voted into power by the Romanian Parliament on Thursday, following an unprecedented rotation of prime ministers, wherein Marcel Ciolacu, the leader of the Social Democratic Party (PSD), took on the role in a cabinet that has retained certain key positions while rotating others,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a primit votul de investitura in Parlament și este noul prim-ministru al Romaniei. Ciolacu și echipa de miniștri vor depune juramantul la Palatul Cotroceni, in cursul acestei zile, iar apoi vor organiza prima ședința de Guvern. Conform numaratorii paralele, Guvernul Ciolacu…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, 15 iunie, pentru votul de investire pentru guvernul propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu. Sedinta este programata sa inceapa la ora 12.00. In debutul ședinței, premierul desemnat Marcel Ciolacu va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului.…

- Este festival pe pagina de Facebook a lui Iohannis dupa ce a anunțat oficial ca il desemneaza pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, ”sa continue munca serioasa, eficienta și eficace”. Mulți internauți sunt dezamagiți și furioși de numirea unui premier care face parte din ”PSD, Ciuma Roșie”. Ei ii reproșeaza…

- Vechiul proverb „ban la ban trage” se aplica, se pare, și noului guvern condus de Marcel Ciolacu. Pentru ca cel mai bogat minister, cel al Dezvoltarii, va avea și cel mai bogat ministru: Adrian Ioan Veștea (PNL), președintele Consiliului Județean (CJ) Brașov, care, potrivit declarației de avere, ii…

- Inca de la inceputul saptamanii viitoare, premierul Nicolae Ciuca va renunța la funcție, astfel ca procedura rotației guvernamentala va fi demarata, afirma surse politice. Toți liderii PNL au primit mesaje sa nu fie plecați in cursul saptamanii viitoare, iar liderii PSD au fost convocați de Marcel Ciolacu…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma, intr-o postare pe Facebook, ca miercuri a fost cea mai rusinoasa zi de cand a intrat in „nenorocita asta de politica, in urma cu 4 ani”. „Nu credeam ca voi trai sa vad cum OUG 13 este reinventata cu concursul propriului meu partid, PNL. O mizerie fara seaman!”,…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, care acum cinci ani era principala portavoce impotriva Guvernului PSD care daduse Ordonanța 13, și-a amintit cu tristețe de acele vremuri și le-a cerut colegilor de partid sa indrepte votul dat in Senat. Europarlamentarul PNL considera ca pragul valoric pentru…