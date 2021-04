Chiajna şi Copăceni, ultimele localități din Ilfov care ies din carantină Localitațile Chiajna și Copaceni ies din carantina in aceasta seara, la ora 22.00, a anunțat prefectura Ilfov. Sunt ultimele comune din județ care mai erau in carantina. Judetul Ilfov se afla in continuare in scenariul rosu, cu o incidenta de 3,2 la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Este pe locul al doilea in țara, dupa București, unde incidența este de 3,25 la mie. In alte patru localitați din Ilfov – Corbeanca, Bragadiru, Ciorogarla și Magurele, masurile de carantina au fost ridicate de luni seara, de la ora 22.00. The post Chiajna si Copaceni, ultimele localitați din Ilfov care ies din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

