Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Traian Badulescu: Simplu. Flexibilitate. Reporter: Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a intamplat anul acesta? Traian Badulescu: Ma bucur si sunt onorat ca, in calitate de consultant in turism dar si specialist in comunicare si relatii publice, am reusit sa contribui la sprijinirea industriei turistice si sa trag semnale de alarma. Interventiile in situatii de criza sunt absolut necesare si nu trebuie sa fugim de ele. De asemenea, mi-am diversificat portofoliul de comunicare cu noi provocari: o firma importanta din domeniile…