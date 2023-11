Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, spune, intr-o declarație video pe Facebook, ca nu are niciun fel de implicare in demersul socrilor sai de incercare de mituire a unei judecatoare din dosarul sau de corupție de la Curtea de Apel.

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat vineri, intr-un clip postat pe pagina sa de Facebook, ca este evident ca nu apare in povestea socrilor sai, cercetati de DNA dupa ce au incercat sa o mituiasa pe mama judecatoarei din dosarul sau.“Faptul ca nu apar in aceasta poveste…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat vineri, intr-un clip postat pe pagina sa de Facebook, ca este evident ca nu apare in povestea socrilor sai, cercetati de DNA dupa ce au incercat sa o mituiasa pe mama judecatoarei din dosarul sau. El a mentionat ca nu stie ce au avut in…

- Tribunalul Mures a admis cererea de arestare preventiva pentru doi soti, G.C. si G.D.P., despre care surse judiciare sustin ca ar fi socrii primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, dupa ce procurorii Directiei Nationale Anticoruptie i-au retinut pentru ca ar fi incercat sa dea o suma de bani rudei…

- Vești noi in scandalul ce il are in prim-plan pe Catalin Cherecheș. Socrii edilului din Baia Mare, care au incercat sa il scape pe ginerele lor de inchisoare, au fost și ei reținuți. Parinții Tabitei Gliga, soția lui Catalin Cherecheș, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Cine sunt cei doi…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prinsa la Cluj cu mita la judecatori, iar Cherecheș a avut o reacție savuroasa dupa acest incident. Catalin Chereches s-a dezis de soacra si a amenintat-o cu divortul in direct pe Tabita Gliga, frumoasa blonda pe care a luat-o de soție și care…

- Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost internat de urgența pentru investigații amanunțite sub suspiciunea unui infarct. Catalin Cherecheș a fost internat in jurul orei 7 dimineața, joi, la UPU SMURD al Spitalului de Urgența din Baia Mare. Primarul ar fi suferit un inafrct. Se pare ca edilul…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș. s-a casatorit sambata și a ținut sa organizeze evenimentul intr-un loc emblematic pentru oraș, Campia Tineretului, și cu localnici pe post de spectatori, lucru care a starnit unele nemulțumiri. Doru Șupeala, fost jurnalist, a descris momentul ca fiind unul…