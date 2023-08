Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți s-au stins din viața intr-un accident rutier in Grecia, pe autostrada Salonic-Serres, dupa ce e autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de un TIR. Roland și Alina locuiau in Cluj-Napoca și aveau impreuna doi baieți, in varsta de 7 și 10 ani. Cei doi copii nu știu ca parinții lor s-au…

- Venirea pe Insula Iubirii in calitate de ispita a fost una de bun augur pentru Vlad Ghermanescu, tanarul care imediat s-a adaptat provocarii de pe insula și s-a facut remarcat prin felul sau pozitiv, dar și prin energia buna pe care a transmit-o. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Vlad ne spune cum…

- Bianca Pop a devenit mama in urma cu o luna. Fosta ispita de la Insula Iubirii e in culmea fericirii și ne povestește despre cum s-a schimbat viața ei dupa ce a adus-o pe lume pe Jessica Maria, fiica sa. Bruneta a revenit la numarul de kilograme de dinainte intr-un timp foarte scurt și e mandra ca s-a…

- Social Adrian, un tanar din Alexandria, are nevoie urgenta de un transplant de ficat iunie 22, 2023 13:07 Adrian are nevoie disperata de un transplant de ficat pentru a-și salva viața, din cauza cirozei in stadiul 4. Calatoria lui Adrian Calea, din Alexandria, l-a condus la o clinica din Turcia,…

- Mamaia Gherghina, bunicuța devenita cunoscuta pe TikTok, ne-a spus cum sta treaba cu online-ul și care este povestea ei de viața. De asemenea, aceasta ne-a marturisit ce artist celebru este feblețea ei și cum i s-a schimbat viața dupa ce a devenit virala pe platforma de socializare.

- Va mai amintiți de Cristiana și Marian, foștii concurenți ai sezonului 4 de la Mireasa pentru fiul meu?! Cei doi implinesc noua ani de relație, au familia pe care și-au dorit-o tot timpul, chiar daca inceputurile relației lor au fost pline de suișuri și coborașuri. Deși a trecut mult timp de cand au…

- Vestea ca Tina Turner s-a stins din viața a șocat și a intristat milioane de oameni. Legenda muzicii a murit la varsta de 83 de ani, dupa o lunga suferința. Vedeta a avut o viața care bate orice film. In urma cu ceva vreme, in cartea sa autobiografica, My Life Story, a vorbit despre casnicia cu Ike…