- PERCHEZIȚII LA LOCUINȚELE UNOR PERSOANE BANUITE DE TRAFIC DE DROGURI DE RISC ȘI MARE RISC In aceasta dimineața, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploiești, au efectuat 10 percheziții domiciliare,…

- Cinci persoane au fost conduse, miercuri, la sediul DIICOT pentru audieri, in urma a sase perchezitii domiciliare efectuate, in doua cazuri de trafic de droguri, de catre politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Oradea, impreuna cu procurori DIICOT - Serviciul…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul I.G.P.R., impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, pun in executare 42 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul București și județele Giurgiu, Braila, Argeș și Constanța, intr-un dosar care vizeaza…

- Cinci persoane au fost retinute de procurorii DIICOT sub acuzatia de trafic de droguri de risc si mare risc, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu. In urma celor cinci perchezitii domiciliare, efectuate in cursul zilei de…

- Procurorii DIICOT Olt si politistii de combatere a criminalitatii organizate au perchezitionat, marti, patru locuinte ale unor persoane banuite de trafic si consum de droguri si substante psihoactive, in judetele Olt si Dolj, in urma actiunilor fiind ridicate mai multe sabii si cutite, un pistol…

- In aceasta dimineața, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzau, au efectuat 24 de percheziții domiciliare, in Buzau, Galați și București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuare de operațiuni cu…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Ploiesti, au efectuat, duminica, sapte perchezitii domiciliare pe raza judetelor Prahova, Mehedinti si Timis, la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de…