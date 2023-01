Cheltuielile efectuate la nivel mondial pentru produsele si serviciile IT sunt estimate la 4,5 trilioane dolari in 2023, in crestere cu 2,4% fata de 2022, chiar daca inflatia continua sa erodeze puterea de cumparare a consumatorilor si sa reduca cheltuielile pentru dispozitive, conform ultimei prognoze Gartner. Actualele estimari ale companiei de consultanta in IT sunt in scadere fata de prognoza din trimestrul precedent, care preconiza o crestere de 5,1%. „Consumatorii individuali si companiile se confrunta cu realitati economice foarte diferite. In timp ce inflatia devasteaza pietele de consum,…