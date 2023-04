Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ucrainean, Denis Smihal, a declarat ca contraofensiva Ucrainei ar putea fi lansata in vara. In timp ce nu exista o presiune explicita din partea Occidentului pentru accelerarea acesteia, presiunea vine din partea ucrainenilor. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Presupusele documente ale serviciilor secrete americane scurse cu privire la razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei sugereaza ca forte militare speciale occidentale ar putea sa fi fost desfasurate in Ucraina, potrivit presei britanice, citata miercuri de DPA.

- Vazand Xi Jinping insista pentru negocieri de pace intre Rusia și Ucraina, iar la doua zile distanța Vladimir Putin anunța ca deschide depozite nucleare in Belarus, parca te apuca rasul. Pe deasupra, cand dinspre tabara „atlantista” mai vine și „soluția” cu unirea Romaniei cu Moldova și a Ucrainei cu…

- UPDATE 23.00 - Un atac cu bombe incendiare a avut loc sambata in orașul Vuhledar, regiunea Donețk, in estul Ucrainei.Proiectilele incendiare creeaza incendii in masa care sunt extrem de greu de stins.Folosirea unor astfel de proiectile impotriva zonelor rezidențiale este o crima de razboi, susțin reprezentanții…

- Deficitul bugetar al Rusiei s-a adancit la 2.580 miliarde de ruble (34,19 miliarde de dolari) in primele doua luni din 2023, dupa ce Moscova a majorat semnificativ cheltuielile, in timp ce veniturile au scazut din cauza incasarilor mai reduse de pe urma petrolului si gazelor, a anuntat luni Ministerul…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri seara, ca o eventuala decizie a Marii Britanii de a oferi Ucrainei avioane de vanatoare va atrage reactia Rusiei si risca sa genereze consecinte militare pentru Europa si la nivel mondial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis in favoarea piratarii oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei militare din Ucraina, informeaza…

- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9%, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, arata un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU).