Cheltuielile generate de pandemie au dus deficitul bugetar la cinci luni la 38,84 mld. lei, respectiv 3,59% din PIB

- Deficitul bugetar a ajuns in primele cinci luni la 3,59% din PIB, adica 38,84 miliarde lei, din care aproape jumatate este generat de sumele lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale si cheltuieli exceptionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de Covid-19. Veniturile bugetului…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,59% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, la 38,84 miliarde lei, fata de 26,82 miliarde lei (2,48% din PIB) in primele patru luni, informeaza vineri Ministerul Finantelor Publice. Executia bugetului general…

