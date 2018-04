„In data de 25 aprilie, firmele trebuie sa declare si sa plateasca impozitul pe profitul realizat in trimestrul I 2018. Surpriza va veni din zona deductibilitatilor: incepand din acest an, cheltuielile de indatorare - cu dobanzi - mai sunt deductibile doar in limita a 200.000 de euro plus 10% dintr-un indicator numit EBITDA (n.n.- castigul inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare) inclusiv in cazul dobanzilor bancare. Pana in prezent, cheltuielile cu dobanzi bancare erau deductibile integral, dar acum intra si acestea sub incidenta, ceea ce inseamna un impact semnificativ la societatile…