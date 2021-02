Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Chelsea, germanul Thomas Tuchel, a laudat prestatia formatiei londoneze in meciul cu Atletico Madrid (1-0), de la Bucuresti, din optimile Ligii Campionilor, in care elevii sai nu si-au lasat adversarii ''sa respire sau sa contraatace''. "Stiam ca…

- Chelsea a invins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 1-0, marti seara, la Bucuresti, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Meciul celor doua mari echipe de fotbal s-a disputat pe Arena Naționala din Capitala.

- Thomas Tuchel, antrenorul echipei Chelsea, a afirmat luni, intr-o conferinta de presa, ca pentru Atletico Madrid este un ''dezavantaj'' sa nu poata juca pe propriul teren prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie EFE. "Este un dezavantaj pentru Atletico sa nu joace…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Chelsea, Thomas Tuchel, a clarificat motivul pentru care l-a inlocuit Callum Hudson-Odoi cu 15 minute la inaintea finalului meciului cu Southampton (1-1), desi l-a introdus la startul reprizei secunde, conform unui comunicat postat de clubul din Premier League.…

- Meciul de fotbal dintre Atletico Madrid și Chelsea, programat la 23 februarie, de la ora 22.00, in mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, va avea loc la București, dar fara spectatori.

- Tottenham - Chelsea se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida care inchide etapa a 22-a din Premier League. Ambele echipe cauta victoria in derby pentru a reveni in cursa pentru locurile de Champions League. Tottenham parea o candidata importanta pentru titlu, in prima parte a sezonului, dar echipa…

- Arsenal - Chelsea se joaca azi, de la 19:30, in cea mai așteptata partida a rundei a 15-a din Premier League. Derby-ul de „Boxing Day” le prinde pe cele doua rivale londoneze la o distanța de11 puncte și zece locuri in clasament. Arsenal primește vizita lui Chelsea intr-una dintre cele mai negre perioade…

- Manchester United - Manchester City se joaca azi, de la 19:30, in derby-ul rundei a 12-a din Premier League. Dupa eliminarea din Liga Campionilor, Solskjaer e obligat sa caștige ca sa nu fie demis de pe Old Trafford. Derby-ul orașului Manchester le prinde pe United și City pe locuri cu care nu sunt…