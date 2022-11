Chelința: Fetiță de trei ani, accidentată de un bărbat aflat pe moped. Acesta nu avea permis de conducere Marți, 29 noiembrie, polițiștii din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca o minora a fost victima unui accident rutier, in care a fost implicat un moped, iar conducatorul acestuia a parasit locul faptei. La fața locului, polițiștii au constatat ca, in jurul orei 12.30, un barbat de 45 de ani din Chelința, a condus un moped pe D.J. 108E, in localitatea Chelința, unde a surprins și accidentat o minora de 3 ani, aflata in calitate de pieton, informeaza IPJ. Un echipaj SMURD i-a acordat ingrijiri medicale minorei, dar nu a fost transportata la spital. In urma verificarilor efectuate,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

