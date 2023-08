Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali vasluieni si comerciantii care isi desfasoara activitatea in vechiul bazar nu reusesc nicicum sa se puna de acord asupra regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a licitatiilor publice pentru inchirierea spatiilor comerciale din noul bazar. De mai bine de patru…

- REUȘITA… Proiectul lui Ionel Sandu, privind declararea lunii august ca fiind “Luna Diasporei Vasluiene”, a prins contur. Liberalii din Organizația Municipala Vaslui au dezbatut acest proiect și impreuna cu consilierii locali liberali au agreat o forma a hotararii pe care sa o susțina in Consiliul Local.…

- FARA PROBLEME… Beneficiarii centrelor rezidențiale din județul Vaslui se bucura de cele mai bune condiții in caminele unde sunt cazați. Cel puțin asta rezulta din ultima ieșire publica a prim-ministrului Marcel Ciolacu, care joi a cerut schimbarea din funcție a conducerii direcțiilor de asistența sociala…

- SPAȚIUL VERDE FACUT ZOB!… La Barlad, firma Motris face zob spațiul verde de pe strada ce merge de la fostul RAGCL spre zona Confecții! Strada asfaltata, cu spațiul verde refacut, conform Proiectului de Mobilitate Urbana, este acum la discreția firmei Motris, cea care se ocupa cu sistemul de apa și canalizare!…

- ACTUALIZARE… Consilierii județeni vasluieni s-au intrunit marți, intr-o ședința extraordinara pentru a vota trei proiecte de hotarare, dintre care doua au vizat drumul strategic Barlad – Laza – Codaești. Dupa aproape trei ani de pauza pe șantier, legislativul județean a actualizat devizul general al…

- AMANARE…Ajuns in instanta inca din 2015, dosarul in care fostul primar al comunei Gagesti, Tiberiu Coatu, este acuzat alaturi de alti 5 inculpati, pare un dosar fara finalitate. Ramas in pronuntare inca din luna martie, dosarul mai are de asteptat eventualele condamnari ale inculpatilor. Si asta dupa…

- DE NECREZUT… Soția șefului Poliției Locale Barlad nu are limite! Deși traiește in lux și deține doua imobile alaturi de soț, iata ca nu ii este suficient. Aceasta are o locuința ANL de mulți ani și a solicitat acum consilierilor locali una mai mare, la schimb, pentru fiul sau, student in varsta de 21…

- BOGAȚII DIN ADMINSITRAȚIE… La cea mai recenta ședinta a CLM Barlad a ieșit la iveala o situație scandaloasa, care arata cam cine sunt cei care dețin locuințele ANL in oraș, uneori sfidand bunul simț. Soția șefului Poliției Locale din Barlad, Geanina-Lacramioara Chelaru, a solicitat consilierilor…