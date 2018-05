Sorin Bontea intra in competiție increzator, pentru ca in acest moment este cheful care deține supremația sezoanelor caștigate. Și pentru ca incurajarile nu iși au loc intre adversari, juratul a pregatit alaturi de echipa sa o surpriza pentru bucatarii in tunici galbene. Inainte ca proba sa inceapa, chef Bontea ii va darui un cadou special lui chef Scarlatescu in spirit de gluma, iar micile ințepaturi intre rivali anunța ca și in sezonul acesta lupta va fi una "la cuțite": „Voi caștiga. Iar atunci cand o fac nu am sa rad de colegii mei, am sa ii compatimesc. Am sa le arat mereu tunica galbena."…