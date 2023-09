Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiența pe targeturile comercial și urban, lupta pentru amuleta aducandu-i prima victorie din acest sezon lui Chef Florin Dumitrescu. Seara s-a incheiat cu o vizita cu totul speciala: Jyoti Amge, cea

- In aceasta seara, in cel de-al patrulea joc de amuleta, chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea au avut parte de noi provocari. Cei trei jurați au gatit alaturi de chef Nicolai Tand, care a fost unul dintre invitații speciali ai acestei ediții. Carmen Bruma a fost cea care a jurizat…

- Dani Oțil a dat verdictul final! Celebrul prezentator a degustat cu multa atenție fiecare preparat, iar mai apoi a luat decizia finala! Unul dintre jurați a primit un avantaj uriaș in probele de battle, iar acest lucru a starnit dezamagire in cazul celorlalți doi chefi.

- Emoțiile au luat sfarșit pentru jurați! Oase a anunțat cine este caștigatorul primei amulete din sezonul 12, la Chefi la cuțite. Invitatul a facut o alegere care a starnit discuții printre jurații care și-au pus talentul la bataie, ca sa caștige o amuleta puternica.

- 30.000 de euro vor intra in contul concurentei de la Chefi la cutite care a castigat sezonul cu numarul 11. Este vorba despre Nina Hariton, din echipa lui Sorin Bontea, prima femeie care se impune in finala concursului culinar.Ea a intrat in finala alaturi de Paul Tudosescu si Laurentiu Neamtu.„Dati-mi…

- Florin Dumitrescu a folosit o amuleta in timpul probei in care echipele sunt nevoite sa gateasca un preparat identic cu cel al unui celebru bucatar din lume. Dublu avantaj pentru jurat și concurenții care fac parte din echipa lui.

- Ediția din aceasta seara a adus o noua provocare pentru concurenți. Dupa ce au aflat ca trebuie sa foloseasca trei ingrediente, iar preparatul sa fie in straturi, Catalin Scarlatescu a folosit o noua amuleta și a pus o echipa in dificultate.