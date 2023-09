Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 3 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, un tanar venit din Cluj Napoca sa gateasca pentru chefi, de profesie programator, a reușit sa ii impresioneze pe jurați. Numele lui este Oscar Gal și are 24 de ani.

- Chefi la cutite sezonul 12. Concurentul Alin Salajean a facut spectacol in ediția 3 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Concurentul a organizat nunta lui Catalin Scarlatescu și a iubitei sale, Doina Teodoru și momentul a fost unul de-a dreptul savuros.

- Surpriza de proporții pentru jurații Chefi la cuțite! Trombonistul de la trupa Mandinga a venit in platou! Concurentul nu a venit singur, ci alaturi de mama lui, pe care a adus-o din Cuba. Antonio Sergui Rolando a fost susținut de familia lui sa se mute in Romania, insa pentru asta au trecut prin momente…

- Mai sunt trei zile pana la premiera sezonului 12 Chefi la cuțite! Sambata aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu intra din nou in platoul jurizarilor pe nevazute.

- Cele trei cuțite de aur au inceput sa iși pregateasca meniul din finala Chefi la cuțite, alaturi de colegii pe care i-au ales sa faca parte din echipa lor. Chiar daca este un bucatar desavarșit, Laureniu Neamțu a fost copleșit de tensiuni și a avut o criza de nervi. Iata cine este cel care l-a enervat…

- In sezonul cu numarul 11 al celebrului show de gatit de la Antena 1, Laurențiu Neamțu, Nina Hariton și Paul Tudosescu, cunoscut sub numele de Pablo, au reușit sa-și asigure un loc in marea finala. Aceștia au demonstrat, nu doar priceperea lor in bucatarie, ci și determinarea catre de pasionați sunt…

- Loredan și-a spus și parerea sincera despre emisiunile culinare de la noi din țara. Cheful este de parere ca majoritatea concurenților, care trec pragul unor astfel de concursuri, sunt doar amatori, nicidecum profesioniști. El susține ca nu este de ajuns sa caștigi o astfel de competiție, apoi sa te…

- Ștefan Nistor a putut fi salvat de la eliminare cu ajutorul amuletei deținuta de Catalin Scarlatescu. Acesta s-a intors in Romania dupa 5 ani de locuit in Irlanda și considera ca emisiunea il va ajuta extrem pe mult, pe partea gastronomica.