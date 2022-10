Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai iubiți și apreciați chefi din Romania, iar in prezent face parte din juriul „Chefi la cuțite”, show-ul culinar de la Antena1, acolo unde se "bate" cu chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu pentru ca echipa lui sa…

- Roxana Crudu, aka Oxy, este una dintre concurentele de la emisiunea Chefi la cuțite care a impresionat publicul cu povestea sa trista de viața, dar și cu puterea de a trece peste toate tragediile din viața sa. Aceasta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria și viața ei.

- Keed de la Chefi la cuțite și-a lasat cariera in muzica și proiectele din Romania, timp de cateva luni, pentru oportunitatea de a fi bucatar pe un iaht comercial pentru bogatași. Artistul devenit și chef a vorbit despre intreaga experiența la Xtra Night Show.

- Mufy Haser, in varsta de 29 de ani, este de profesie chef bucatar. Concurentul de la Chefi la Cuțite a lucrat intr-un restaurant libanez, iar mai apoi s-a mutat in Romania, asta dupa ce tatal și fratele sau au propriul restaurant libanez, de ani buni, la noi in țara. Mufy Haser are o poveste impresionanta,…

- Izabela Novac are 22 de ani, vine din Drobeta-Turnu Severin și este antrenoare de tenis. Concurenta s-a inscris in sezonul 10 Chefi la cuțite pentru a-și depași limitele, iar cea care a susținut-o in aceasta experiența a fost bunica ei.

- Marco Krikorian a povestit in ediția 2 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, ca a ramas surprins placut de peisajele spectaculoase ale Romaniei, dar și de mancarea savuroasa de aici. Hai sa vezi ce preparat le-a pus in farfurie celor trei chefi.

- Cea mai indragita intrecere gastronomica din Romania revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima data cand show-ul are doua prezentatoare, o formula care face cu atat mai special sezonul 10 Chefi la cuțițe.