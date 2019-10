Chiar daca in acest moment clasamentul amuletelor le surade chefilor Bontea și Scarlatescu, cei ce ocupa primul loc in top cu cate șase avantaje caștigate, chef Dumitrescu, ce a reușit sa adjudece doar doua, iși ascute cuțitele pentru o victorie mult dorita: "Ar fi a treia amuleta pentru mine, daca o caștig astazi. Mai am și eu o șansa sa imi recuperez din handicap".