- Chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au fost puși din nou la incercare la jocul de amuleta cu numarul 11. De data aceasta, Gina Pistol le-a dezvaluit bonusul amuletei și numele juratului pentru care vor gati.

- Telespectatorii au avut parte de o surpriza de proporții uriașe in ediția 11 a sezonului 10 Chefi la cuțite, difuzata pe data de 26 septembrie 2022. Gina Pistol a revenit in platoul show-ului culinar, dupa o perioada in care nu a mai aparut pe micile ecrane ale publicului. Hai sa vezi ce s-a intamplat…

- Chef Orlando Zaharia și-a facut apariția in platoul emisiunii pentru a degusta preparatele celor trei chefi. La final, acesta a dezvaluit cine a caștigat amuleta 8 de la Chefi la cuțite sezonul 10.

- O satmareanca, originara din Tara Oasului, a reusit sa obtina doua cutie, in aceasta seara (azi, 6 septembrie), la “Chefi la cutite”, emisiune difuzata de postul Antena 1. Florica Baboi are 37 de ani, este de profesie bucatar și organizator de evenimente la Paris. Pentru ertapa din aceasta seara, Florica…

- In ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, Patrizia Paglieri este cea care a jurizat preparatele celor trei chefi de la jocul de amuleta. Iata care a fost verdictul sau final și cine a caștigat „avantajul suprem”.

- Surpriza de proporții pentru cei care urmaresc cu drag emisiunea „Chefi la cuțite”! Producatorii aduc telespectatorilor o schimbare la care nu s-ar fi așteptat! Emisiunea culinara va fi prezentata de doua prezențe feminine, nu de una singura, așa cum știam ca s-a intamplat pana in prezent, potrivit…

- Marea revenire a maeștrilor bucatariei la Antena 1 vine cu multe nouțați care vor adauga savoare rețetei deja consacrate a celebrului show culinar. Sezonul 10 Chefi la cuțițe va debuta in toamna la Antena 1 intr-un decor nou, special creat pentru a marca decada de succes a trioului de senzație alcatuit…