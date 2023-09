Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au fost surprinși de preparatele gatite de concurenți in etapa a doua din bootcamp.

- In ediția din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, 25 septembrie, Irina Fodor le-a dat vestea cea mare juraților, asta pentru ca mai este doar un pas pana cand se vor forma echipele. Chefii au tras la sorți plicurile, iar acest moment a starnit hohote de ras in platou. Iata ce culori au ales jurații!

- Emoțiile și tensiunea au fost la cote maxime in cadrul competiției "Chefi la Cuțite" atunci cand Bogdan, un bucatar pasionat din Iași in varsta de 34 de ani, și-a prezentat preparatul in fața juraților.

- Modelul Alice Peneaca a anunțat caștigatorul ultimei amulete din sezonul 12 Chefi la cuțite in ediția 12 de pe 19 septembrie 2023. Jurații au avut parte de o surpriza uriașa. Iata cine a intrat in posesia seifului.

- Irina Fodor le-a dat o veste neașteptata chefilor despre noul joc de amuleta din ediția 4 a sezonului 12 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2023. Jurații au fost uluiți cand au vazut alaturi de cine gatesc.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Cea de-a treia ediție continua cu o apariție electrizanta in platou. Alin Salajean a facut un show de proporții, iar jurații au vrut sa iși faca poza cu el. Concurentul l-a surprins chiar și pe Catalin Scalatescu, cu un plan bine pus la punct.

- Jurații au avut parte de o surpriza neașteptata! ”Varul” lui Sorin Bontea a venit in platoul Chefi la cuțite și a facut senzație! Juratul a fost incantat de surpriza, dar și surprins in același timp. Iata ce a gatit și cat de mult a reușit sa ii mulțumeasca pe cei trei chefi.

- Prima ediție a sezonului 12 a inceput cu o surpriza la Chefi la cuțite! Jurații au fost impresionați de un concurent de doar 14 ani, care le-a gatit un preparat surpriza! Havy Gheorghiu a demonstrat ca poate sa fie un bucatar desavarșit, deși are o varsta frageda. Iata ce farfurie de senzație a pregatit…