- Mahieu Eloi a venit cu mare incredere la Chefi la cuțite și crede ca locul lui este in bucatarie. Tanarul a crescut in Franța, acolo unde familia lui are o ferma, iar de trei ani, Romania a devenit a doua lui casa.

- Ionel Danciulescu recunoaște ca nu se pricepe atat de bine in bucatarie precum atunci cand vine vorba de fotbal, dar a decis sa iși incerce norocul. Fostul sportiv spune ca este un mare fan al emisiunii, așa ca, a decis sa vina in fața juraților cu un preparat simplu, dar delicios.

- In ediția din aceasta seara, 9 septembrie, Ionuț Robert Tudorache a venit la Chefi la cuțite cu gandul la tatal lui. Barbatul a fost bucatar și a murit in urma cu un an și jumatate, iar fiul a pregatit un preparat pe care parintele lui il adora.

- Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au auvt parte de o surpriza in ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Marele Gica Craioveanu a gatit pentru ei un preparat spanilor, arroz a la cubana.

- Catalin Moroșanu a gatit pentru chefi in ediția din aceasta seara, cu numarul patru din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe data de 5 septembrie 2023. Dupa ce a reușit sa ii impresioneze pe jurați, sportivul a facut și cateva dezvaluiri neștiute despre trecutul sau.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au cunoscut o concurenta cu totul speciala in ediția cu numarul trei. Nadia Ursaru este vecina lui Florin Dumitrescu, iar povestea ei de viața este de-a dreptul impresionanta. Concurenta reprezinta cu mandrie cultura rromilor, din care și ea face parte.

- Surpriza de proporții la Chefi la cuțite! Ioan Andone a avut parte de o apariție spectaculoasa in fața juraților! Celebrul antrenor roman a gatit un preparat surpriza pentru jurați, cu care a reușit sa ii impresioneze. Iata care a fost reacția lor cand au vazut cine se afla in spatele ușilor!

- Chefi la cutite semifinala din 19 iunie 2023. Ediția cu numarul 37 a concursului de gatit difuzat pe Antena 1 s-a lasat cu emotii si destainuiri. Dupa ce concurentii au aflat de la Gina Pistol care este tema de gatit pentru prima proba, acestia au facut dezvaluiri neasteptate in bucatarie.