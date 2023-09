Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stelea intra in bucataria Chefi la cuțite sezonul 12, in ediția din aceasta seara, unde va gati pentru prima oara. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt surprinși de apariția fostului portar, in platoul de la Antena 1.Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu…

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiența pe targeturile comercial și urban, preselecțiile aducand multe surprize in platoul show-ului culinar. Chef Scarlatescu i-a dat cuțitul de aur lui Alex Mihoc, concurentul care la doar 14 ani a gatit pentru starurile naționalei de fotbal…

- Ediția din seara de marti a emisiunii culinare Chefi la cuțite, sezonul 12, a adus in atenția juraților și a publicului o concurenta din Seini. Marioara Manea (Mimi) este de profesie bucatar și spune despre ea ca ește și „Și rea de gura, și de mana!”. Ea le-a pregatit juratilor creveți in sos de usturoi…

- Ediția cu numarul trei a cunoscutului show ”Chefi la cuțite” a fost una emoționanta. Gabriela Țugui a vorbit despre o parte mai grea a vieții sale, anume copilarie. La varsta de șapte ani a fost nevoita sa treaca printr-o serie grele de incercari. Gabriela Țugui, marcata de o copilarie grea Copilaria…

- Ei sunt cei 9 semifinaliști ai sezonului 11 Chefi la cuțite! Cei 4 concurenți ai lui Sorin Bontea au intrat direct in Semifinala, dupa victoria la battle-ul de ieri, intr-o ediție lider de audiența

- In ediția 36 a emisiunii Chefi la cuțite, trei concurenți au fost eliminați, dupa ultimul duel din sezonul 11. Chef Florin Dumitrescu a avut parte de o lovitura dura, chiar inainte de semifinala. In ediția din 14 iunie 2023, George Borșaru, Luna Morgaciova și George Popescu au parasit competiția.

- Chefi la cutite 12 iunie 2023. Ediția cu numarul 34 din sezonul 11 Chefi la cuțite, difuzata luni seara la Antena 1, a venit cu noi surprize si un moment inedit, surprins in platoul de filmare. Chiar inainte ca Gina Pistol sa anunțe proba, un musafir nepoftit a dat buzna printre concurenti, iar cu totii…