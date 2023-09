Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Radu Popescu are 36 de ani și este stabilit in Londra, dupa ce și-a dat seama ca afacerea din domeniul construcțiilor nu mai este atat de profitabila. In prezent, este fotograf, dar pe langa asta, este pasionat și de bucatarie.

- Indianca Jyoti Kisanji Amge, cea mai scunda femeie din lume, a venit in Romania, la show-ul culinar ”Chefi la Cuțite”. Ea a gasit o mancare inidiana, apreciaza de bucatarii jurați, dar aceștia au ramas șocați cand au vazut cine este in spatele acestor bucate.Jyoti Kisanji Amge, 29 de ani, din India,…

- Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au auvt parte de o surpriza in ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Marele Gica Craioveanu a gatit pentru ei un preparat spanilor, arroz a la cubana.

- Ediția din seara de marti a emisiunii culinare Chefi la cuțite, sezonul 12, a adus in atenția juraților și a publicului o concurenta din Seini. Marioara Manea (Mimi) este de profesie bucatar și spune despre ea ca ește și „Și rea de gura, și de mana!”. Ea le-a pregatit juratilor creveți in sos de usturoi…

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Jurații au cunoscut o concurenta cu totul speciala in ediția cu numarul trei. Nadia Ursaru este vecina lui Florin Dumitrescu, iar povestea ei de viața este de-a dreptul impresionanta. Concurenta reprezinta cu mandrie cultura rromilor, din care și ea face parte.

- Surpriza de proporții la Chefi la cuțite! Ioan Andone a avut parte de o apariție spectaculoasa in fața juraților! Celebrul antrenor roman a gatit un preparat surpriza pentru jurați, cu care a reușit sa ii impresioneze. Iata care a fost reacția lor cand au vazut cine se afla in spatele ușilor!

- Emoții mari, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: cei noua semifinaliști lupta pentru un mult ravnit loc in Finala sezonului 11 al show-ului culinar. Ce ii așteapta pe concurenți in aceasta seara, in semifinala Chefi la cuțite, de la 20:30.

- Ce echipa a caștigat ultima proba de battle a sezonului 11 de la Chefi la cuțite. Concurenții care au ieșit victorioși in aceasta seara s-au calificat direct in semifinala. Emoții mari in platoul celebrului show culinar.