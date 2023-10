Stiri pe aceeasi tema

- Cate trei concurenți din echipa lui Sorin Bontea și a lui Florin Dumitrescu au intrat la duel, dupa ce au obținut cate 5 farfurii. Doar ca, momentele tensionate nu au intarziat sa apara chiar in concurenți din aceeași echipa, așa cum s-a intamplat intre Janni Alexandridis și Horia Manea.

- Razvan Minca a fost eliminat in ediția de miercuri seara, 4 octombrie, din sezonul 12 Chefi la cuțite, dupa ce a primit cel mai mic punctaj pentru farfuria lui. Concurentul facea parte din echipa lui Chef Catalin Scarlatescu.Ediția 21 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 a inceput in forța pentru…

- Echipele din competiția de la Chefi la cuțite au trecut prin momente tensionate in timpul probei. Deși ar fi trebuit sa existe o echipa caștigatoare, toate echipele au intrat la duel, iar Sorin Bontea și Catalin Dumitrescu și-au trimis doar jumatate dintre concurenți la proba sub presiune.

- In ediția din aceasta seara, concurenții gatesc cu ingrediente neobișnuite, iar chefii au fost puși in dificultate. Sorin Bontea a explodat in fața echipei sale, dupa ce a vazut ca Valentin Timofte și Cristina Sabau nu asculta explicațiile sale.

- Dupa ce echipa lui Florin Dumitrescu a caștigat prima proba, concurenții din echipele adverse au ajuns la duel. Tensiunea a atins cote maxime in bucataria Chefi la cuțite, chiar și in cazul lui Valentin Timofte, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, sezonul 12, chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au ales concurenții care au intrat in echipele lor. Aceștia au dat tot ce este mai bun pentru a ramane in competiție și pentru a caștiga premiul cel mare. Iata cum au…

- In ediția de luni, 25 septembrie, a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu și-au ales concurenții alaturi de care merg mai departe. Iata, așadar, care sunt echipele celor trei jurați. Probele le-au pus la incercare abilitațile de…

- In ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au anunțat cine sunt primii concurenți care au intrat in echipele lor.