Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite, sezonul 11. Dupa incheierea degustarilor, concurenții care au primit doua și trei cuțite din partea juraților au trecut prin emoțiile etapei urmatoare. Prima proba din bootcamp a fost un real obstacol pentru cei mai mulți dintre ei. Gina Pistol i-a demoralizat total pe concurenți cu…

- In ediția 20 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, concurenții care au primit 2 sau 3 cuțite au intrat in bootcamp unde au avut parte in aceasta ediție de prima proba. Proba anunțata de cei trei jurați i-a luat prin surprindere pe majoritatea concurenților. Iata cum au reacționat.

- In ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut sa le revedem pe Bie Adam și pe mama ei, Mikey, de la America Express. Acestea au vrut sa-i faca o surpriza lui Catalin Scarlatescu, iar ceea ce a urmat a fost neașteptat.

- Alex Furman este concurentul care i-a uimit pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu in ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite. Tanarul a prezentat niște trucuri de magie uluitoare.

- In ediția cu numarul 17 din sezonul 11 Chefi la Cuțite, Chef Sorin Bontea iși reamintește de momente dureroase din trecutul sau cand era nevoit sa stea departe de familie. O concurenta vine in platou cu o poveste asemanatoare cu cea a celebrului jurat.

- Chef Sorin Bontea a facut confesiuni dureroase despre trecutul sau in ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 2 mai 2023. De asemenea, Ioana Clemansa Sandu-Alexe i-a uimit pe chefi cu dezvaluirile sale emoționante.

- In a cincea ediție din sezonul 11 Chefi la Cuțite, cei trei jurați au facut show chiar și in pauza de filmare. Camerele au surprins un moment amuzant dar și dureros pentru Sorin Bontea care s-a accidentat in timpul unei competiții dintre cei trei chefi.

- Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu au facut show total in ediția 5 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 4 aprilie 2023. Camerele de filmat au surprins o accidentare dureroasa și o cazatura de zile mari in platoul show-ului culinar.