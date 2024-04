Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Adrian Ronaldo Mașincaș, in varsta de 25 de ani, a venit sa ii dea pe spate pe jurați cu preparate sau. Iata ce le-a gatit celor patru chefi ai emisiunii de gatit de la Antena 1!

- Emisiunea Chefi la Cuțite a cunoscut modificari semnificative odata cu plecarea celor trei bucatari celebri: Scarlatescu, Bontea și Dumitrescu. In locul lor sunt acum patru chefi: Alexandru Sautner, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Orlando Zaharia. Chef Sautner este o figura noua in lumea televiziunii,…

- Lacramioara Pintilie este concurenta care l-a facut pe chef Richard Abou Zaki sa-i ofere cuțitul de aur in ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea sa mearga direct in battle-uri.

- Suzie Kennedy, cea mai cunoscuta sosie a lui Marilyn Monroe, și-a facut apariția in platoul sezonului 13 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriza de zile mari in ediția 2 a show-ului culinar, de pe 19 martie…

- Intreaga națiune a fost luata prin surprindere atunci cand cei trei bucatari de la „Chefi la Cuțite” și-au anunțat demisia din emisiune. In urma acestui eveniment, aceștia au fost inlocuiți, iar Irina Fodor a adresat un mesaj provocator catre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite”, respectiv Catalin…

- In prima ediție a celebrului show culinar Chefi la cuțite Richard Abou Zaki nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi! Din ce motiv s-a emoționat juratul. Ce a dezvaluit despre familia lui.

- Astazi, 18 martie 2024, a inceput prima ediție a noului sezon de la Chefi la cuțite! Irina Fodor a fost emoționata in momentul in care și-a facut apariția in fața celor patru jurați. Ce schimbari a anunțat celebra prezentatoare TV. 13 sa fie cu noroc, dar și cu mulți bucatari talentați!