- Prințul Harry a ajuns in tribunal in Marea Britanie. Cum s-a descurcat! Prințul Harry a revenit in Marea Britanie, la doar o luna dupa incoronarea tatalui sau, Regele Charles. Nu a fost vorba de vreo reuniune de familie, ci de o infațișare la tribunal. In acest timp, Regele Charles se afla in scurta…

- Cazul fostului primar Decebal Fagadau vizeaza niste cheltuieli privind deplasarile acestuia efectute in timpul mandatului. Dosarul va fi analizat de instanta civila la finele lunii noiembrie 2023.Procesul deschis fostului primar din Constanta Decebal Fagadau de actuala administratie, privind Litgii…

- Vreme, vremuri și suprize pentru indragitul Florin Busuioc. Celebrul prezentator al rubricii Meteo de la Știrile PRO TV și-a sarbatorit ziua de naștere in platoul emisiunii „La Maruța”. Cadoul primit de Busu de la Catalin Maruța l-a lasat fara cuvinte. Reacția incredibila a actorului. Ce cadou a primit…

- Se schimba situatia in procesul in care primarul Vergil Chitac a fost autorizat, in prima instanta, de Judecatoria Constanta sa desfiinteze lucrarile considerate nelegale la ANL urile din cartierul Palazu Mare Judecatorii de la Tribunal, care anuntasera azi data pronuntarii verdictului in apel, au anuntat…

- Vestea uimitoare pe care a primit-o un angajat Lidl dupa ce a fost dat afara. Barbatul a dat in judecata supermarket-ul și a caștigat, iar acum trebuie sa primeasca o suma mare de bani. De ce a fost dat afara și cum a reușit sa caștige procesul, aflați in randurile urmatoare. Un lucrator Lidl va […]…

- Chiar langa sediul EcoPiata SA, politistii au gasit comercianti care vindeau legume si fructe fara a avea certificat de producator. Controlul efectuat in piata Hala Centrala nu va avea insa nicio urmare. Politistii au descins in piata Hala Centrala in dimineata zilei de 3 august a anului trecut. Verificarile…

- LA JUDECATA… Arestat, la jumatatea lunii octombrie a anului trecut, Gabriel Negoița va ajunge, in sfarșit, in fața judecatorilor pentru a raspunde penal. Zilele trecute, instanța a constatat competența materiala și teritoriala a Tribunalului Vaslui pentru a soluționa cauza. Negoița va fi judecat pentru…